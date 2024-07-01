«Акации» обрушили снаряды на опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты, военную технику и минометные расчеты ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Министерство обороны России.

Координаты выявили разведчики и передали артиллеристам, после чего по противнику нанесли удар. Цель была поражена с первого выстрела. Огонь корректировался с помощью БПЛА, также камера беспилотника зафиксировала последствия попадания.

На видео объективного контроля в развалинах дома минометный расчет ВСУ, который не дает нашей пехоте подойти. Снаряд «Акации» ложится точно на цель.

Орудие накрыто маскировочной сетью, над башней установлен защитный козырек. На записи показан процесс стрельбы с разных ракурсов. В описании к видео сказано, что военнослужащие каждый день наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.