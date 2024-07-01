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В Белгородской и Курской областях заявили о дефиците электричества

Также сообщается о перебоях в подачей воды в Белгородской области.
Алексей Курильченко 2024-07-01 11:13:11
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

В Белгородской и Курской областях заявил о перебоях в работе систем электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Белгородэнерго» заявили о начале работ по переводу электроснабжения на резервные схемы из-за «внешнего воздействия» на основной источник. Власти Курской области заявили, что причиной перебоев является «технологическое нарушение в соседних регионах».

Проблемы с электричеством наблюдаются также и Воронежской области. В нескольких районах снабжение отключено из-за сверхнагрузки.

В Белгородской области также сообщили о перебоях в подаче воды, которая связана с аварийным отключением света. Подача воды должны быть восстановления в течение нескольких часов. Жителей призвали минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.

#Курская область #белгородская область #Электричество
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