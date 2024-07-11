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Расчет «Фагота» с первого выстрела уничтожил Т-72 ВСУ под Работино

Кроме того, десантники уничтожили автомобильную технику ВСУ, которая подвозила боеприпасы на позиции противника.
2024-07-11 11:41:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ПТРК «Фагот» Новороссийского соединения ВДВ с первого выстрела уничтожил танк Т-72 ВСУ в районе Работино Запорожской области.

Кадрами боевой работы противотанкистов поделилось Министерство обороны России. На записи видно, как после точного попадания происходит возгорание объекта. Также десантники уничтожили автомобили, подвозившие боеприпасы на позиции противника. Военнослужащие работали на расстоянии свыше трех километров.

О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников, они засекли выдвижение к переднему краю техники ВСУ и передали координаты на пункт управления. Оттуда уже боевая задача поступила расчету «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности.

Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей. В описании к видео сказано, что после выстрела расчет сворачивает установку и уходит как можно дальше от огневой позиции, пережидает возможный ответный огонь.

ПТРК «Фагот» легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Предназначен для борьбы с танками и бронетехникой. ПТРК используется в комплекте с ракетами, летящими на дальность в несколько километров и эффективно пробивающими броню.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ПТРК #МО РФ #фагот #СВО
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