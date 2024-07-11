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Внедорожник протаранил холл жилого дома в центре Москвы

Машина пробила остекление, на водительском месте сработала подушка безопасности.
Владимир Рубанов 2024-07-11 00:52:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Внедорожник врезался в остекленный холл жилого дома в центре Москвы, на Пречистенской набережной. Авария произошла по адресу 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

По этому адресу располагается жилой комплекс «Спутник». Автомобиль влетел в остекленный холл жилого дома. Машина пробила остекление, на водительском месте сработала подушка безопасности.

Очевидцы сообщили «360», что за рулем была женщина в возрасте 50-60 лет. Предположительно, ее отправили на медицинское освидетельствование.

#Москва #авария #ДТП #Пречистенская набережная #Хамовники
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