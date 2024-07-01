Расчет «Гиацинта» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Расчет самоходного орудия «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом пишет Министерство обороны России, сопроводив сообщение видеокадрами.

Пункт управления беспилотниками располагался в разрушенной постройке. Точное попадание в цель вызвало сильный пожар и детонацию боекомплекта противника. Огонь корректировался с помощью беспилотника «Орлан-30» в режиме реального времени, благодаря чему было потрачено минимальное количество боеприпасов. Отстрелявшись, артиллеристы замаскировали и спрятали орудие, затем ушли в укрытие.

На записи показано, как артиллеристы производят необходимые вычисления, затем наводят орудие и ведут огонь. Буксируемая пушка тщательно замаскирована, спрятана в растительности, накрыта ветвями с листьями. При выстреле вспышка пламени озаряет пространство, из-за отдачи орудие откатывается назад, открывается затвор, вылетает гильза, после чего ствол возвращается в исходное положение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.