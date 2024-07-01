МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Гиацинта» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Точное попадание в цель вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося боекомплекта противника.
2024-07-01 10:55:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходного орудия «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом пишет Министерство обороны России, сопроводив сообщение видеокадрами.

Пункт управления беспилотниками располагался в разрушенной постройке. Точное попадание в цель вызвало сильный пожар и детонацию боекомплекта противника. Огонь корректировался с помощью беспилотника «Орлан-30» в режиме реального времени, благодаря чему было потрачено минимальное количество боеприпасов. Отстрелявшись, артиллеристы замаскировали и спрятали орудие, затем ушли в укрытие.

На записи показано, как артиллеристы производят необходимые вычисления, затем наводят орудие и ведут огонь. Буксируемая пушка тщательно замаскирована, спрятана в растительности, накрыта ветвями с листьями. При выстреле вспышка пламени озаряет пространство, из-за отдачи орудие откатывается назад, открывается затвор, вылетает гильза, после чего ствол возвращается в исходное положение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Гиацинт #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 