В Греции ввели шестидневную рабочую неделю

Греция стала первой страной в Евросоюзе, которая ввела шестидневную рабочую неделю, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Olympia. За работу в выходные и праздничные дни работники могут рассчитывать на надбавку от 40 до 115% от дневной заработной платы.

Для перевода сотрудников на новый рабочий график работодатель должен заранее заявить о намерении перейти на шестидневную трудовую неделю в государственную Информационную систему ERGANI-II Министерства труда и социальной защиты Греции, предупредить о планах компании работников и указать Трудовой инспекции на дополнительный объем работы. Об этом сообщила эксперт по трудовым вопросам Матина Триантафилли греческому телеканалу ERT.

Уточняется, что шестидневная рабочая неделя не распространяется на организации в сфере туризма, образования, пищевой промышленности и предприятий с ночными сменами. В документе указано, что работники не должны превышать норму трудовой деятельности в восемь часов за день. Сотрудникам необходимо предоставить 11 часов на отдых в сутки и одни свободные сутки для выходного дня.

В Министерстве труда и социальной защиты Греции заявили о намерении облегчить работу в круглосуточных компаниях гражданам, которые периодически перерабатывают. По мнению представителей ведомства, новый закон должен способствовать облегчению труда в таких компаниях.