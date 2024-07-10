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В Москве нашли мертвым немецкого топ-менеджера горнорудной компании

Предварительно, он умер от острой сердечной недостаточности, следов криминала на теле обнаружено не было.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 09:18:47
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

Гражданин Германии Франк Риттнер, работавший топ-менеджером в крупной российской компании, скончался в своей квартире в «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Утром во вторник в своей квартире в башне Neva Towers в "Москва-Сити" был найден мертвым 56-летний Франк Риттнер, топ-менеджер горнодобывающей компании», - сказал представитель медслужб.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, следов насильственной смерти и криминала на теле нет.

Ранее он также работал на Украине и в США. В России занимал должность директора по операционной готовности в горнорудной компании «Черногорская».

#Москва #Россия #в стране и мире #Германия #происшествие #топ-менеджер #горнорудная компания
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