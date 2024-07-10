В Москве нашли мертвым немецкого топ-менеджера горнорудной компании

Гражданин Германии Франк Риттнер, работавший топ-менеджером в крупной российской компании, скончался в своей квартире в «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Утром во вторник в своей квартире в башне Neva Towers в "Москва-Сити" был найден мертвым 56-летний Франк Риттнер, топ-менеджер горнодобывающей компании», - сказал представитель медслужб.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, следов насильственной смерти и криминала на теле нет.

Ранее он также работал на Украине и в США. В России занимал должность директора по операционной готовности в горнорудной компании «Черногорская».