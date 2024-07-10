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В Екатеринбурге осудили готовивших теракты сторонников «Талибана»*

Участников террористической группировки задержали в 2021 году, решением суда им назначили наказание в виде лишения свободы от 16 до 25 лет.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 08:45:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Екатеринбурге вынесли приговор пятерым участникам террористической группы, которая готовила теракты на территории города, им назначили сроки от 16 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что осужденные являются последователями движения «Талибан»* (признано террористическим и запрещено на территории России), они занимались подготовкой терактов «против иноверцев». Штаб ячейки располагался в Екатеринбурге, там же они изготовили около 3 кг взрывчатки.  

Наибольшие сроки получили создатели группировки россиянин Абубакр Сангчаров и гражданин Таджикистана Сангинмурод Мусофиров - 25 лет и 24 года лишения свободы, их обвинили в вербовке и создании террористического сообщества. Остальные участники проходили по статье об участии в таком сообществе.

Преступники были задержаны в 2021 году.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Урал #террористы #Екатеринбург #взрывчатка #суд #лишение свободы
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