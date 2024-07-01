Газета ВС РФ «Красная Звезда» перешла на ежедневный выход

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации «Красная звезда» с 1 июля 2024 года вернулась к ежедневному выходу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что издание будет делать новые выпуски с понедельника по пятницу. Таким образом, она подтверждает свой первый исторический статус ежедневной военной газеты.

«Газета «Красная звезда» обретает более широкие возможности в информировании общественности и информационном обеспечении личного состава ВС РФ. Читатель сможет ознакомиться с компетентной оценкой причин происходящих событий, глубине его анализа и тенденций с военной точки зрения», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что издание перешло на новый формат выпуска по многочисленным просьбам читателей, проявляющих интерес к оперативному получению информации о деятельности российских военнослужащих на мировой арене.

Газета «Красная звезда» создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года. как центральный печатный орган Наркомата обороны по военным делам. Первый номер вышел 1 января 1924 года.

За свою вековую историю газета «Красная звезда» никогда не прекращала выход, рассказывая своим читателям правдивую историю нашей страны и повествуя ее ратную летопись. Сегодня военные журналисты редакции, как и прежде постоянно находятся на передовой событий нашей страны. Ее тираж составляет более 100 тыс. экземпляров, большая часть из которого распространяется в воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.