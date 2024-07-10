CNN: меры безопасности на военных базах США в Европе усилили из-за РФ

Американские военные базы в Европе переведены в состояние повышенной готовности якобы из-за возможных диверсионных атак со стороны России, сообщает CNN. Такую информацию получила разведка США и приказала усилить меры безопасности, сообщает телеканал.

Военные объекты якобы рассматривались Россией для атак, информирует СМИ.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы терактов военные базы, размещенные на территории Европы переведены в состояние повышенной готовности. Также принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих в данных частях.