Экипаж Т-72 уничтожил две БМП на Авдеевском направлении

Особенность ударов из закрытой позиции в том, что цели не находятся в зоне прямой видимости экипажа, а корректировка происходит с беспилотника разведчика. Это нисколько не снижает точности стрельбы, зато бойцы внутри боевой машины находятся в относительной безопасности.

Кадры объективного контроля подтверждают: задача по срыву ротации боевиков на Авдеевском участке фронта выполнена. О большом успехе скромно рассказывает сам командир.

«Поступили координаты - скопление противника. Уничтожили при работе опорный пункт противника, пехоту, две БМП. Хорошо отработали!» - говорит командир танка с позывным Дёма.

Первый выстрел - пристрелочный. Как говорят танкисты, «на холодный ствол». Дальше - целая серия. Снаряды легли точно. Это заслуга в том числе наводчика. Его позывной - Линза. По его мнению, очень важно работать в тесной связке с воздушной разведкой.

«Корректировщики были хорошие. Отработали тоже хорошо. Шесть выстрелов, пять попаданий», - говорит он.

Противника такая результативность, понятно, раздражает. На Дёму и его танкистов ведется охота. Чаще с воздуха - дронами-камикадзе. Тут важно постоянно следить за небом, наставляет нас механик-водитель с позывным Старый. На этих кадрах, например, видно, как масксеть может спасти и боевую машину, и ее экипаж.

«Когда мы только ехали, нас два дрона сопровождало на первом танке. Промахнулись. Мы доехали до точки. У них постоянно висит разведчик. Нас атаковало 12 FPV-дронов в тот раз», - рассказывает Старый.

Но танкисты не дрогнули. Все как один понимают: задач на фронте еще достаточно. У экипажа дюжина боевых выездов за световой день - боеприпасов для врага здесь не жалеют.