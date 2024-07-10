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Женщину в Латвии посадили на три года за поддержку России

Ранее Елену Крейле задерживали за участие в разных акциях и приговорили к году условно за использование российских символов.
Владимир Рубанов 2024-07-10 23:08:19
© Фото: РИА Новости

Рижский городской суд приговорил русскоязычную латышку Елену Крейле к трем годам лишения свободы после того, как ее признали виновной в «прославлении агрессии России», сообщил портал Delfi.

Ранее прокурор попросила приговорить Крейле к реальному тюремному сроку на три года и шесть месяцев.

Дело было возбуждено из-за того, что Крейле регулярно появлялась на публичных мероприятиях, выражая поддержку российской агрессии в Украине с помощью предметов одежды или аксессуаров.

В окнах ее дома можно увидеть российский флаг, а также другие декорации, которыми выражена поддержка России. Также в ее окне можно было увидеть надпись «Путин - мой друг», пишет портал.

Ранее Крайле неоднократно задерживали за участие в разных акциях. Приговора она ожидала под стражей. Впервые Елену приговорили к году условно за плакаты в защиту России, российский триколор на куртке и букву «Z» на сумке.

#Россия #Латвия #рига #суд #Приговор #флаг
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