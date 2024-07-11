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САУ «Мста-С» разгромила командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Объект располагался в полуразрушенном здании.
2024-07-11 07:58:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» поразили командный пункт ВСУ, который располагался в полуразрушенном здании на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллеристы группировки войск «Центр» получили координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА. Они прибыли на огневую позицию и разгромили командный пункт противника. Стрельбу корректировали расчеты БПЛА «Орлан-30», и они же подтвердили уничтожение цели.

«В такую ясную погоду работаем постоянно - как минимум 20-25 снарядов в день выпускаем», - рассказал механик-водитель самоходки с позывным Карим.

Бойцы уделяют максимум внимания маскировке боевой машины и постоянно контролируют воздух. Вражеские беспилотники артиллеристы сбивают вместе с зенитчиками, открывая огонь из стрелкового оружия.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #командный пункт #самоходные гаубицы #Авдеевское направление #БПЛА «Орлан-30» #САУ 2С19 «Мста-С»
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