САУ «Мста-С» разгромила командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» поразили командный пункт ВСУ, который располагался в полуразрушенном здании на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллеристы группировки войск «Центр» получили координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА. Они прибыли на огневую позицию и разгромили командный пункт противника. Стрельбу корректировали расчеты БПЛА «Орлан-30», и они же подтвердили уничтожение цели.

«В такую ясную погоду работаем постоянно - как минимум 20-25 снарядов в день выпускаем», - рассказал механик-водитель самоходки с позывным Карим.

Бойцы уделяют максимум внимания маскировке боевой машины и постоянно контролируют воздух. Вражеские беспилотники артиллеристы сбивают вместе с зенитчиками, открывая огонь из стрелкового оружия.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.