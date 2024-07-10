МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В небе над российскими регионами замечен необычный светящийся объект

Яркое светило, от которого расходятся круги заметили в Москве, Петербурге, в Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областях.
Ирина Егорова 2024-07-10 02:40:46
© Фото: Светлана Каркач-герасименко, Вконтакте © Видео: ШÖ Шебекино, Telegram

Необычный светящийся яркий объект в виде шара с расходящимся лучами заметили в ночном небе жители нескольких российских регионов.

Так странное свечение было видно из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей и жителям Ставропольского края.

Свидетели странного зрелища рассказывают, что яркий белый круг летел очень близко и как бы разделялся на две части. При этом круги свечения вокруг центральной «звезды» то увеличивались и усиливались, то пропадали, пишут в соцсетях.

Некоторые очевидцы уже сравнили объект с НЛО, но вероятнее всего, это ступень тяжелой ракеты Европейского космического агентства. Речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане накануне вечером. В рамках дебютной миссии она доставит на орбиту оборудование и девять микроспутников.

#Россия #небо #свет #ночь #явление #объект
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 