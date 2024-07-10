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Расчет ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о работе в зоне спецоперации

Расчеты зенитного комплекса круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск.
2024-07-10 06:53:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ЗРПК «Панцирь-С1» во время боевого дежурства уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Кадры боевой работы зенитного ракетно-пушечного комплекса показало Минобороны России.

«Основная задача - не допустить пролет на нашу вражеских БПЛА, крылатых ракет, реактивных снарядов залпового огня. Работали по всем типам целей», - рассказал начальник расчета Михаил.

Расчеты «Панцирь С-1» постоянно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Машины постоянно меняют позиции и на новом месте могут перейти из дежурного режима в боевой за 10 секунд.

В арсенале ЗРПК 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Зенитчики #ЗРПК «Панцирь-С1» #группировка войск «Восток»
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