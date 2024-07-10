В России стартовала акция «Служу Отечеству» в рамках проекта «Знание. Герои». По всей стране пройдет комплекс мероприятий с подростками, на которых посетителям проведут уроки мужества в детских летних лагерях.

Ветераны СВО расскажут о своих подвигах и о том, почему они решили встать на защиту Родины. Многие из тех, кто вернулся и восстановил здоровье, сегодня хотят посвятить себя патриотическому воспитанию молодежи. Участвуют в проекте также и военные корреспонденты, которые делятся своим опытом, полученным во время специальной военной операции. Среди них корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Мне казалось, что невозможно остаться в стороне, потому что, во-первых, друзья мои пошли в качестве военнослужащих, а почему я буду сидеть на месте? Это во-первых. Во-вторых, тема Донбасса меня с 2014 года цепляла, потому что мы занимались помощью беженцам, помощью жителям Донбасса. У меня даже появился крестный сын на Донбассе, в Донецке. Поэтому для меня тема была близкая. Остаться в стороне было нельзя, понятно, что всей стране сейчас нужно сплотиться, и это решает наше будущее», - рассказывает корреспондент.

В такие патриотические проекты организаторы планируют вовлечь более миллиона молодых людей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.