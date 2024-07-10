В Москве на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка РВИО «Мариуполь - два года без войны». Экспозиция посвящена восстановлению города и возвращению в него мирной жизни.

На стендах разместили фотографии журналиста Сергея Венявского, сделанные с 2022 по 2024 год. На снимках показаны восстановленные объекты города. Венявский провел в Мариуполе около 250 дней и успел пообщаться с местными жителями, которые говорят, что Россия дает городу то, что Украина не могла сделать за десятки лет.

«Когда мы разговариваем с людьми, мне мариупольцы говорят: "При Украине мы много лет не могли добиться, чтобы этот дом был отремонтирован, чтобы эта улица была заасфальтирована, а сейчас все изменилось - строятся новые кварталы, кинотеатры, школы"», - поделился автор выставки Сергей Венявский.

Журналист рассказал о планах посетить и другие населенные пункты, взятые под контроль ВС РФ. Венявский рассказал, что собирается побывать в Авдеевке и Артемовске.

«Освобождение Мариуполя навсегда войдет в историю как подвиг российских воинов. Они смогли взять укрепленный город, в котором сидели самые мотивированные и боеспособные нацистские подразделения. Враги прикрывались мирными жителями как живым щитом. Мариуполь - это еще и подвиг строителей, которые пришли в город после военных вместе с саперами. И подвиг мирных жителей, без которых этот город за два года не вернулся бы к практически мирной жизни», - отметил заместитель директора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский.

На фотографиях запечатлены восстановленные объекты города, работы строителей из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Липецка, Ульяновска, Смоленска, Ростова-на-Дону. Отдельное внимание уделено теме реставрации школ, храмов, а также спасения памятника уроженцу Мариуполя, выдающемуся художнику Архипу Куинджи.

Фотовыставка «Мариуполь - два года без войны» организована творческим объединением «Послесловие» в рамках масштабного проекта «Мариуполь Возрождение» при поддержке Российского военно-исторического общества и Департамента культуры города Москвы. Выставка продлится до конца июля, после чего по просьбам местных жителей будет передана в Мариуполь.