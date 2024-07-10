Экипаж МиГ-31 не допустил нарушения границы военным самолетом Норвегии

Минобороны России сообщает, что сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель.

Цель приближалась к государственной границе России. Ее идентифицировали как самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии Р-8А «Посейдон».

Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава сил, дежурных по противовоздушной обороне.

Иностранный самолет развернулся от границы России при приближении истребителя. После этого российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. При этом нарушения границы, как подчеркнули в МО РФ, допущено не было.

В российском оборонном ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, экипаж МиГ-31 соблюдал все меры безопасности.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.