В РСТ назвали слишком избыточным туристический налог в 5%

Туристический налог может заставить отдыхающих искать более дешевые номера в апартаментах и у частников, так как к 2029 году он вырастет с 1 до 5%. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Абсолютно избыточно. Ну один процент, два, еще куда ни шло. Но пять и более - это уже серьезное финансовое бремя. Думаю, оно будет заставлять туристов искать варианты», — сказал эксперт.

По его словам, Российский союз туриндустрии и Торгово-промышленная палата не поддержали нововведение. Там считают, что перед введением налога надо было проанализировать результаты от курортного сбора, который как раз завершается в этом году.

Также Юрий Барзыкин объяснил, что налог будет вкладываться в стоимость проживания в гостиницах. При этом платить его будет каждый заселившийся.

Напомним, сегодня Государственная дума РФ в окончательном третьем чтении приняла норму, разрешающую российским муниципалитетам вводить туристический налог. Его ставка будет увеличиваться постепенно - с 1% в следующем году. Уже в 2029 году сбор зафиксируется на уровне 5%.