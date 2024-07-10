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В РСТ назвали слишком избыточным туристический налог в 5%

Российский союз туриндустрии и Торгово-промышленная палата не поддержали нововведение.
Сергей Лебедев 2024-07-10 13:56:24
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Туристический налог может заставить отдыхающих искать более дешевые номера в апартаментах и у частников, так как к 2029 году он вырастет с 1 до 5%. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

 «Абсолютно избыточно. Ну один процент, два, еще куда ни шло. Но пять и более - это уже серьезное финансовое бремя. Думаю, оно будет заставлять туристов искать варианты», — сказал эксперт.

По его словам, Российский союз туриндустрии и Торгово-промышленная палата не поддержали нововведение. Там считают, что перед введением налога надо было проанализировать результаты от курортного сбора, который как раз завершается в этом году.

Также Юрий Барзыкин объяснил, что налог будет вкладываться в стоимость проживания в гостиницах. При этом платить его будет каждый заселившийся.

Напомним, сегодня Государственная дума РФ в окончательном третьем чтении приняла норму, разрешающую российским муниципалитетам вводить туристический налог. Его ставка будет увеличиваться постепенно - с 1% в следующем году. Уже в 2029 году сбор зафиксируется на уровне 5%.

#Россия #Туристы #наш эксклюзив #ставка #Юрий Барзыкин #туристический налог
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