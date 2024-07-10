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Экипаж Т-80 ликвидировал мешавший штурмовикам опорник ВСУ

Танкисты нанесли удар 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на дальность до 10 километров.
2024-07-10 05:41:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты группировки войск «Центр» с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ. Он сковывал наступление штурмовых подразделений на Авдеевском направлении.

Экипаж Т-80 получил координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА. После этого машина прибыла на заранее подготовленную огневую позицию.

Танкисты открыли огонь 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на дальность до 10 км. Они успешно поразили укрепления противника и позволили нашим штурмовикам пройти дальше в глубину обороны ВСУ. Стрельбу корректировали операторы беспилотников.

«Работаем в основном с закрытых позиций. Очень хорошо маскируемся. Вплоть до того, что закапываемся. Все зависит от ситуации, от поставленной задачи», - рассказал командир танкас позывным «Третий».

Огонь полупрямой наводкой позволяет танкистам наносить урон противнику и оставаться неуязвимыми для его контрбатарейных средств и не попадать в поле зрения его воздушной разведки.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Авдеевское направление
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