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ВС РФ уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

Также удалось уничтожить РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK.
2024-07-10 13:18:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении складов хранения безэкипажных катеров противника. Об этом говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки американского ЗРК Improved HAWK.

Между тем отличились силы ПВО. В течение суток сбит украинский истребитель МиГ-29. Также уничтожены 55 беспилотников ВСУ, четыре американские тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда, выпущенные с помощью американской РСЗО HIMARS, четыре французские корректируемые авиабомбы Hammer.

Также подразделения «Восточной» группировки ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 135 человек. Также противник лишился склада боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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