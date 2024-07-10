Для безопасности Белгородской области от атак киевских формирований делается все необходимое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако для обеспечения безопасности приграничного российского региона требуется время, добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь напомнил о действиях ВС РФ на Харьковском направлении. Песков отметил, что проводимая боевая работа подчинена задаче обеспечения безопасности Белгорода.

«Реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», - сказал он.

Песков добавил, что за деталями необходимо обращаться в Министерство обороны РФ.

Белгородская область подвергается атакам киевских формирований. Силы ПВО регулярно сбивают вражеские беспилотники в небе над регионом. Также украинские боевики в ходе обстрелов применяют артиллерию.