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Кремль: для безопасности Белгородской области делается все необходимое

Происходящее на Харьковском направлении подчинено задаче безопасности Белгорода, добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Андрей Аркадьев 2024-07-10 12:03:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Для безопасности Белгородской области от атак киевских формирований делается все необходимое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако для обеспечения безопасности приграничного российского региона требуется время, добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь напомнил о действиях ВС РФ на Харьковском направлении. Песков отметил, что проводимая боевая работа подчинена задаче обеспечения безопасности Белгорода.

«Реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», - сказал он.

Песков добавил, что за деталями необходимо обращаться в Министерство обороны РФ.

Белгородская область подвергается атакам киевских формирований. Силы ПВО регулярно сбивают вражеские беспилотники в небе над регионом. Также украинские боевики в ходе обстрелов применяют артиллерию.

#белгородская область #Кремль #Песков
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