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Расчеты Д-30 поразили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме

Средствами объективного контроля было подтверждено точное поражение объектов противника.
2024-07-10 11:40:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых орудий Д-30 уничтожают укрепленные позиции ВСУ на Херсонском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов группировки войск «Днепр» поделилось Министерство обороны РФ.

Расчет разведывательного беспилотника выявил замаскированные огневые позиции ВСУ и наблюдательный пункт, оборудованный в заброшенном доме. По полученным координатам артиллеристы нанесли точные удары. Выполнив задачу, расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие.

На записи видно, что расчет тщательно замаскировал орудие, спрятав между деревьями и накрыв маскировочной сетью. Показаны процесс заряжания орудия и стрельба, а также кадры объективного контроля с результатами попаданий.

Артиллеристы работают днем и ночью, независимо от погодных условий. От расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут - эти навыки отработаны до автоматизма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #д-30 #МО РФ #артиллеристы
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