Расчет гаубицы Д-30 накрыл точку запуска украинских беспилотников

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный расчет БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

Один из расчетов гаубиц Д-30 нанес удар по точке, откуда взлетали дроны противника. Этим артиллеристы помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные позиции.

В зоне спецоперации гаубицы громят ВСУ на подступах к переднему краю. На видео расчет 122-миллиметрового орудия работает с точностью снайперской винтовки.

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» круглосуточно разрушают военные объекты противника, фортификационные сооружения, технику. Они ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь, в том числе на максимальную дальность - полтора десятка километров.

Наши военнослужащие работают в самых разных условиях. Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до первого выстрела.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.