На фрегате «Адмирал Головко» показали стрельбу ракетами «Редут»

Экипаж новейшего российского фрегата «Адмирал Головко» в ходе учений продемонстрировал отражение воздушной атаки противника. Кадры учений показала программа «Военная приемка».

По сценарию учений, к фрегату на высоте одного километра приближаются два БПЛА, имитирующие высокоскоростные воздушные цели. Их роль играют беспилотники-мишени комплекса «Адъютант». Задача - поразить цели ракетами комплекса «Полимент-Редут» - он предназначен для уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых ракет.

Ракетный комплекс состоит из двух элементов. «Полимент» это радар, который может наблюдать одновременно за 16-ю целями. «Редут» - ракета с головкой самонаведения. Они существуют в трех вариантах - малой, средней и большой дальности.

«Редут» по своей сути является морским аналогом ракет сухопутного комплекса С-350 «Витязь». Главное преимущество комплекса - вертикальный старт ракеты с дальней корректировкой направления.

Две ракеты успешно поражают учебные беспилотники. В качестве подтверждения этому моряки наблюдают на мониторе дождь из обломков БПЛА.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Фрегаты. Гиперзвук. "Циркон"» на сайте телеканала «Звезда». Героем программы станет фрегат «Адмирал Головко». В рамках учений Северного флота корабль пройдет целую череду испытаний: будет уходить от ракетных атак, пересекать минные поля, с помощью скоростной пушки системы «Палаш» и зенитного комплекса «Полимент-Редут» отобьет нападение с воздуха, и сам нанесет удар: по морским и береговым целям.