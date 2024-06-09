Из-за угрозы теракта полицию Чехии привели в состояние боеготовности

Чешская полиция усилила меры безопасности на железнодорожных вокзалах, в торговых центрах, общественных местах и транспорте. Правоохранители приведены в состояние повышенной готовности. Это связано с угрозой совершения террористического акта, сообщил портал Idnes.

Первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан рассказал о ситуации в стране. По его данным, у силовиков нет данных о непосредственной угрозе теракта. Он добавил, что они заняты профилактикой безопасности.

«Полиция сейчас расследует дело, связанное с нападениями за границей. Подозреваемый был задержан, <...>. Однако для жителей Чехии повышенного риска нет, у полиции отсутствует информация о непосредственной угрозе для объектов инфраструктуры», - заявил Ракушан.

Также отмечается, что сотрудники полиции пристально наблюдают за гражданами около автобусных остановок и железнодорожных вокзалов. Им поручили быть бдительными к подозрительным лицам. Журналисты портала уточнили, что в понедельник, 10 июня, соберется Совет государственной безопасности.