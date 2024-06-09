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В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы

Всего установлены десять подростков, которые занимались изготовлением самодельных взрывных устройств по инструкциям из Telegram-канала.
Ян Брацкий 2024-06-09 23:27:10
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Полицейские задержали белорусских школьников, которые самостоятельно изготавливали и взрывали бомбы. Об этом сообщил телеканал ОНТ. Все инструкции подростки получали из Telegram-каналов нацистской идеологии, которые обнаружила западная спецслужба.

Ее сотрудники направили соответствующий запрос в КГБ Белоруссии, запросив помощь и содействие. Всего установят больше десятка подростков, уточняется в материале.

Там отреагировали мгновенно и задержали школьников. Один из них на допросе признался, что в указанном Telegram-аккаунте содержится множество проукраинских постов, звучат призывы ненавидеть россиян.

#белоруссия #Задержание #Школьники #самодельные бомбы
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