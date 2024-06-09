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Тысячи протестующих подошли к зданию парламента Армении

У здания выставлен кордон из полицейских со щитами.
Ирина Егорова 2024-06-09 23:25:36
© Фото: Nicholas Muller Keystone Press Agency Globallookpress

Оппозиционные митингующие дошли до парламента Армении. У здания Национального собрания выставлен кордон полицейских в шлемах и со щитами, передает ТАСС.
 
Шествие протестующих организовано лидером движения «Тавуш во имя родины» архиепископом Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. В акции принимают участие тысячи человек. Они призывают к акция гражданского неповиновения и отставке правительства.

Оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве национальных интересов. Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

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