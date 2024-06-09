Тысячи протестующих подошли к зданию парламента Армении

Оппозиционные митингующие дошли до парламента Армении. У здания Национального собрания выставлен кордон полицейских в шлемах и со щитами, передает ТАСС.



Шествие протестующих организовано лидером движения «Тавуш во имя родины» архиепископом Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. В акции принимают участие тысячи человек. Они призывают к акция гражданского неповиновения и отставке правительства.

Оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве национальных интересов. Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.