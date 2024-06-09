Российские бойцы рассказали, как рассыпается фронт ВСУ

Продвижение российских войск заметно на разных участках по всей линии фронта. В Донбассе - наиболее активная работа ведется на Авдеевском направлении. И, конечно, в центре внимания, по-прежнему группировка «Север» и Харьковское направление, куда сейчас ВСУ перебрасывают со всех частей страны все имеющиеся у них силы и резервы. Наиболее ожесточенные бои идут за Волчанск, а также в районе населенного пункта Липцы.

Киевский режим вплотную подошел к той грани, за которой не хватает людей и техники. Фронт ВСУ рассыпается. Начало наступления группировки «Север» это показало наглядно. Чтобы заткнуть дыру под Харьковом украинское командование снимает подразделения с других направлений, оставляя их без защиты. И вот результат - на неделе поднят флаг России над деревней Парасковиевка на другом участке - в Донецкой Народной Республике. Эта небольшая деревня, но большой тактический успех российской армии. Отсюда можно поддержать наступление на Курахово и взять под контроль трассу, по которой снабжается украинский гарнизон в Угледаре.

Контроль над этой дорогой позволит перерезать поставки боеприпасов в Угледар, остановить переброску резервов и сорвать ротацию украинских подразделений. И наступать дальше с юга, заходя в тыл укрепленной линии, которую строит противник на линии от Курахово до Покровска. Еще одна важная новость - ВСУ покинули позиции в восточной части населенного пункта Часов Яр, который прямо сейчас штурмуют подразделения российских вооруженных сил.

Согласно последним сообщениям Министерства обороны России, по всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются, занимая более выгодные позиции. При этом высокоточные ракеты активно бьют по тыловым районам, где сосредотачиваются иностранные наемники и украинские резервы. В Харьковской области поражено место дислокации одного из самых известных отрядов операторов дронов киевского режима, так называемые «Птахи Мадяра», командир которого из деревни Липцы еще недавно обещал скорую победу ВСУ. Теперь, после удара непонятно, существует ли это подразделение вообще. Все это показывает, насколько военный потенциал Киева близок к истощению. Об этом нам говорят и артиллеристы группировки «Север». У противника все сильнее проявляется дефицит снарядов. Не хватает и орудий - за время спецоперации ВСУ их очень много потеряли.

«Раньше на каждый наш выстрел два отвечали, так же выстрел два. Сейчас они практически не отвечают, на каждый наш выстрел в день, они даже могут ни разу не прилететь. Поэтому наша артиллерия лучше. Мы их артиллерию тоже очень хорошо подавляем. Я думаю, что мы больше половины уже выбили, особенно зарубежную», - рассказал старший наводчик с позывным Каспер.

Мы разговариваем с ними в небольшой лесополосе на второй линии российской обороны. Здесь, укрытые под деревьям расположены орудия. Расчет ждет координаты, все готово к работе.



Несмотря на то, что с момента создания модели пушки М46 прошли уже десятки лет, она все равно остается очень эффективным орудием. Скорострельность до 8 снарядов в минуту - пушка показала свою эффективность в том числе против западной техники и укрепленных позиций.

Несколько дней назад в ходе артиллерийской дуэли они уничтожили американскую гаубицу М777, говорит командир расчета с позывным Батя. Он сам из Калининграда, изначально служил в пехоте. Был ранен, и после реабилитации попал в артиллеристы. Он очень хорошо понимает, как важна их поддержка на передовой. Снаряды называет подарками, это у расчета такой профессиональный сленг сформировался.

«Вчера мы выстрелили около 70 подарков, отправили туда. Ну, так в основном где то 70, 80. Надо еще больше, чтобы перепахало там все. Потому что если мы не будем отвечать, значит, пацаны будут страдать, впереди же пехота, они ждут, чтобы артиллерия прикрыла, если не будем прикрывать, значит они пострадают», - объяснил командир орудия с позывным Батя.

130 миллиметров - такой калибр обычно у корабельной артиллерии, - той самой, которая перемалывает береговые укрепления. М46 начинает беглый огонь - это значит, что цель найдена, расчет пристрелялся,- теперь все решает скорость.

Благодаря слаженным действиям артиллеристов и артнаводчиков поражен взводный опорный пункт противника, противник потерял до 6 человек личного состава. Именно так, под прикрытием артиллерии наши военные заходили в Волчанск. С отрядом штурмовиков из 26-го танкового полка мы встречаемся в тылу. Они свою задачу в городе выполнили и пока отдыхают.

Сейчас они занимаются тем, что обучают еще не обстрелянных товарищей. Вот передвигаются две штурмовые двойки. Пулеметчик и автоматчик прикрывают друг друга, пока не подбираются вплотную к мишеням.

Учиться тяжело, - но именно так формируются навыки, которые потом спасут жизнь на передовой, говорит командир отделения с позывным Инженер.

«Даже вот ребята, которые, грубо говоря, побывали после первой задачи, уже говорят спасибо. За те навыки, которые я с ними поделился до этой первой задачи, чтобы, так скажем, облегчить им их работу. Это мой долг поделиться со своим товарищем тем или иным опытом, который я уже на себе испытал или видел, либо мне кто то тоже передал», - поделился военнослужащий.

Всего несколько дней назад они брали под контроль важный участок в Волчанске. Рассказывают просто: зашли, встретили сопротивление. Подавили. Продавили. Прошли.

«Скорее всего, они были готовы. Просто они не думали, что будет именно какой то штурмовой отряд. В основном они пытались сбежать, через реку, на машинах, перебежчики малыми группами, у кого как получится. Хочу обратить внимание на наше командование, которое четко отрабатывало в разведке, в работе, в воздухе и взаимодействовали с артиллерией. Все это проходило через нашу команду, и все было четко налажено. Поэтому все получилось», - рассказал гранатометчик с позывным Лесник.

Командир отделения с позывным Инженер рассказал, что бойцы прошли, заняли оборону, дождались закрепа и все, и успешно выполнили свою задачу. По его словам, противник сопротивлялся, но был в растерянности.

Закреп - это когда на место, которое заняли штурмовики приходит подкрепление, то есть подразделение, которое здесь займет постоянную оборону. И еще одна важная деталь лично для них. Когда штурмовики выполнили свою задачу, подняли российский триколор.

«Флаг мы установили на мосту через реку Волчья. Это примерно в центре, в центре города, получается так. Мои ощущения, ну, конечно же, гордость, что наши группы, смогли дойти. Мы выполнили задачу, достойно продержались. То есть, ну, я не знаю, полное ощущение гордости», - сказал Инженер.

Для ВСУ ситуация в Волчанске близка к критической. В городе идут бои. Украинская армия, чтобы удержать город, отправляет туда новые резервы. Теряет их, подводит новые, опять бросает в эту мясорубку, снова теряет, и без какого либо эффекта. До передовой еще добраться нужно. По дорогам и точкам сосредоточения противника работают авиация и огнеметные системы.

Под тентом спрятана одна из самых мощных боевых машин в мире. Тяжелая огнеметная система - новый ТОС-2. Пакет заряжен, расчет ждет выезда на боевую работу. Пока - в лесу, под защитой деревьев, где дроны противника не могут обнаружить расчет огнеметчиков.



Принципиально отличается от того, как работает привычная нам артиллерия, ствольная или даже реактивная. Когда термобарический снаряд попадает в цель, формируется облако горючей смеси, она затекает во все трещины в земле, углубления, укрытия. Она воспламеняется и выжигает весь кислород. Кроме этого там образуется область пониженного давления, так что даже те, кто при детонации не пострадал, получают очень серьезные травмы внутренних органов, так называемые баротравмы, так что защита в этой ситуации даже не поможет.

И если у первых модификаций были проблемы с мобильностью, и нужна была специальная заряжающая машина, то сейчас все доработали. Мощная, проходимая подвеска, бронированная кабина, антидроновые сетки, чудовищная мощь пакета - установка мобильная и смертоносная. Тяжелые огнеметные системы работают по запросу штурмовых подразделений.

«Не можем родине отказать, тем более парням нашим, потому что от нашей работы зависят жизни пехотинцев. Надо это понимать, надо к этому относиться серьезно. Мы сейчас поддерживаем группировку «Север» во время наступления на Волчанск. Мы по одному-двум людям не будем работать, будем работать по скоплению живой силы противника, по скоплению техники противника. Соответственно, главная наша задача, поддержать ребят с пехоты, чтобы они прошли, смогли без потерь занять определенный рубеж», - объяснил командир взвода с позывным Кит.

ТОС-2 выезжает в поле. Здесь уже все максимально быстро - местность открытая, нужно быстро развернуться и прицелиться, пока противник не нашел с воздуха. И вот уже результат - с камер дронов воздушной разведки кадры попадания по укреплению ВСУ. Кажется, что снаряды ложатся не очень кучно, но нет, все сделано идеально - радиус поражения от разрывов около 50 метров

«Работали по резервам противника, это взводные опорные пункты, было две цели. Первая цель это личный состав до 50 единиц и бронетехника в лесу. Вторая цель, это тоже взводный опорный пункт, тоже до 25 человек, 2 единицы техники», - рассказал командир взвода.

Всего два выезда «Тосочки», а противник потерял 75 боевиков и ценную боевую технику.

«Нас боятся, наши ребята радуются и у них подскакивает моральных дух, когда мы приезжаем на рубеж, а противник просто в ярости, он пытается нас найти, вычислить, но слаженная работа экипажа, хорошее взаимодействие с командирами, с корректировщиками, помогает сделать все грамотно и быстро. Противник, соответственно, если успевает вскрыть, то что работает "Солнцепек", пытается как можно быстрее покинуть свои позиции, если не успевает покинуть, в принципе еще не было таких комментариев, что там ТОС их не задел», - рассказал Кит.

Медленно, тщательно, без бездумных рывков и лишних жертв российские вооруженные силы создают мощное давление по всей линии соприкосновения. Постепенно становится понятно, что Украина этого даже при всей западной поддержке просто не выдержит.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.