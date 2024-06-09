Хуситы насели удар по британскому эсминцу в Красном море

Мятежное движение «Ансар Алла» атаковало баллистическими ракетами британский эсминец ВМС Великобритании HMS Diamond в красном море и два судна в Аравийском море, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йемена провели операцию против британского эсминца HMS Diamond в Красном море с использованием нескольких баллистических ракет», - цитирует ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Удары в акватории Аравийского моря были нанесены по коммерческим судну Norderney и контейнеровозу MSC Tavvishi. В результате атаки на судне Norderney начался пожар, уточнил представитель хуситов. В сообщении указано, что удары были нанесены из-за нарушения запрета на проход в порты Палестины.

Ранее вооруженные силы Йемена атаковали судна Elbella и Genoa. Шиитское движение нанесло удары с помощью беспилотных летательных аппаратов, баллистических и противокорабельных ракет.