В Женеве законодательно запретят демонстрацию свастики

В Женеве публичная демонстрация свастики и других «символов ненависти» будет запрещена на законодательном уровне. Такое решение приняли жители швейцарского кантона на референдуме. Об этом сообщает телекомпания RTS.

По итогам обработки 95% бюллетеней, за запрет «символов ненависти», включающих свастику, проголосовали 84,75% граждан. Эти символы будут запрещены в общественных местах.

Так Женева станет первым из 23 кантонов Швейцарии, где такой запрет будет закреплен в кантональной конституции.

«Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту, учитывая, что такой запрет пока не существует на федеральном уровне», - передает телекомпания.

Кроме того отмечается, что Женева стала первым в стране кантоном, потребовавшим от государства осуществлять политику борьбы с дискриминацией и ненавистью.