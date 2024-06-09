Скончался зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

Заместитель председателя Совета министров РСФСР и депутат Государственной думы России третьего созыва Валерий Сайкин умер на 87-ом году жизни. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России.

Валерий Сайкин являлся двукратным победителем первенств СССР по классической борьбе.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», - говорится в сообщении ФСБР в соцсети «Вконтакте».

Валерий Сайкин родился в 1937 году в Москве. Он окончил автомеханический техникум, после работал инженером. С 1966 года являлся членом КПСС. С 1982 по 1986 год занимал должность генерального директора «ЗИЛ».

В 1986 году его избрали председателем Мосгорисполкома. позднее в 1990-ом стал заместителем председателя Совета министров РСФСР. Валерий Сайкин был депутатом Госдумы третьего созыва с 1999 по 2003 год. В последние годы работал в бюро московского городского комитета КПРФ.