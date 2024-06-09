Высказывания со стороны немецкий властей о войне между Германией и Россией - это попытка угодить Брюсселю, Вашингтону и НАТО. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, в Германии, после окончания Второй Мировой войны наблюдаются проблемы с определением политической субъектности.

«И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются – им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО», -добавил Песков.

Напомним, что 6 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости для Германии до 2029 года подготовиться к войне.