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В гробнице принца династии Цинь нашли 16 тонн сокровищ

В число находок входит оружие, доспехи, нефрит, несколько золотых и серебряных верблюдов, кухонная утварь и огромное количество бронзовых монет.
Глеб Владовский 2024-06-09 11:34:11
© Фото: Hei Jianjun, ZUMAPRESS, Globallookpress

В Китае археологи обнаружили саркофаг предположительно сына первого императора династии Цинь Шихуанди Гао, внутри которого находятся сокровища общим весом около 16 тонн. Об этом сообщил портал Arkeonews.

По данным агентства, находку обнаружили в на глубине 16 метров в большой погребальной камере рядом с мавзолеем императора и его «терракотовой армии».

В саркофаге, который мог предположительно принадлежать либо сыну императора, либо высокопоставленному военачальнику, обнаружены очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 000 бронзовых монет.

Как уточняет издание, принц Гао был убит его собственным братом Ху Хаем, который до этого устранил всех своих конкурентов на престол после кончины отца.

Гробница Шихуанди является крупнейшим в мире мавзолеем. Его площадь составляет 35 квадратных километров.

Напомним, что именно при правлении Цинь Шихуанди в III веке до нашей эры была возведена знаменитая Великая Китайская стена.

#Китай #в стране и мире #сокровища #археологи #терракотовая армия #цинь шихуанди
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