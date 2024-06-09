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Двое погибли и 30 ранены при столкновении автобуса с грузовиком в Турции

Среди двух погибших во время столкновения автобуса с грузовиков - водитель автобуса и пассажир, еще 30 человек получили ранения.
Дарина Криц 2024-06-09 11:09:26
© Фото: Mert Macit, Xinhua, Globallookpress

На юго-востоке Турции произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В провинции Ван столкнулись автобус и грузовой автомобиль. О трагедии написала газета Milliyet.

Авария случилась ранним утром на трассе Ван-Битлис в районе Кускункуранского туннеля.

«В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на трассе Ван-Битлис два человека погибли, 30 человек получили ранения, четверо из них тяжело ранены», - уточнили журналисты.

Среди погибших - водитель автобуса, а также один из пассажиров. После этого власти направили в район ДТП машины скорой помощи, спасателей и жандармерию.

Начато расследование происшествия, но не уточняется, что могло стать причиной столкновения автобуса с грузовиком.

 

 

#в стране и мире #грузовик #авария #Турция #Трагедия #ДТП #столкновение #пассажирский автобус
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