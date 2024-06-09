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На Украине сообщили о взрыве в городе Николаев

Также в Харьковской области сейчас объявлена воздушная тревога.
Анастасия Бобылева 2024-06-09 00:43:26
© Фото: Andriy Andriyenko Keystone Press Agency Globallookpress

В украинском городе Николаев услышали взрыв. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Николаеве слышны звуки взрыва», - приводит РИА Новости сообщение издания.

Также в Харьковской области сейчас объявлена воздушная тревога, о чем говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее вечером 9 июня сигнал тревоги прозвучал сначала в четырех областях Украины - Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской, а затем еще в двух  - Сумской и Черниговской.

#в стране и мире #взрыв #Украина #Николаев #воздушная тревога
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