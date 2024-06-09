На Украине сообщили о взрыве в городе Николаев

В украинском городе Николаев услышали взрыв. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Николаеве слышны звуки взрыва», - приводит РИА Новости сообщение издания.

Также в Харьковской области сейчас объявлена воздушная тревога, о чем говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее вечером 9 июня сигнал тревоги прозвучал сначала в четырех областях Украины - Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской, а затем еще в двух - Сумской и Черниговской.