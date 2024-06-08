Астронавт «Аполлона-8» Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе у Сиэтла

Американский астронавт Уильям Андерс, в 1968 году руководивший миссией «Аполлон-8», погиб в результате крушения самолета к северо-западу от Сиэтла. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

В сообщении указано, что катастрофа произошла в пятницу 7 июня примерно в 11:40. Самолет Beechcraft T-34 Mentor, который пилотировал 90-летний Сандерс, разбился недалеко от острова Оркас. На попавших в сеть кадрах можно увидеть, как самолет высоко летит в небо, а затем резко падает.

Смерть астронавта подтвердила его семья. Его сын Грег Андерс рассказал, что семья «опустошена». Он отметил, что отец был отличным пилотом и что близким будет его не хватать, об этом пишет Daily Mail.