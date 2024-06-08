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Дмитрий Колдун назвал самую сильную сторону конкурса «Звезда-2024»

Все песни для конкурса «Звезда-2024» новые и подобраны специально под участников.
Игнат Далакян Елизавета Пронина 2024-06-08 22:04:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Долгожданный финал конкурса «Звезда-2024». И уже завтра телезрители узнают победит ли их фаворит.

Запись эфира в самом разгаре. В маленьком, на первый взгляд помещении -10-ки человек, операторы, режиссеры, звукорежиссеры. Именно их глазами телезрители наблюдают за участниками из года в год.

Сюрпризов будет много. Впервые, прямо во время сезона, в состав жюри пригласили другую звезду. Дмитрий Колдун оценивал участников на отборочных этапах, а теперь, в качестве гостя пришел с премьерой.

«Проект "Звезда" - это очень сложный и очень нужный проект, наверное, самая его сильная сторона в том, здесь есть и зрительское голосование. Сегодня здесь остались лучшие, им нужна поддержка, все устали, но тем не менее - последний рывок, он всегда очень важен», - сказал Колдун.

Все песни для конкурса новые, и подобраны специально под участников. Организаторы выбирают их из тысячи присланных композиций, продумывают номера несколько месяцев, чтобы ярко раскрыть участников - ведь секрет победы не только в хорошем исполнении, но и в красивом шоу. Для ансамбля русской песни «Оберег», декорации меняли практически в последний момент - на генеральной репетиции финала. Неизменной осталась только прялка. Кстати, песню для выступления они написали сами и расскажут историю сильных девушек, потерявших своих мужей.

А Ольга Хараман приехала из Донецка. С детства она посещала Россию, выступала на вокальных конкурсах, но именно этот считает главным, потому что представляет целый регион и в своем творчестве признается в любви к родному краю, рассказывает о переживаниях своих земляков.

«Я буду исполнять песню под названием "Молитва", песню именитого автора Тимура Елчина, и эту песню, я конечно, посвящаю всем женщинам, которые в наше непростое время сейчас молятся за наших мужчин, посылают им свои лучи поддержки, особенно за тех мужчин, которые находятся в самых горячих точках», - рассказала исполнительница.

Во время отборочных, жюри поставило ей высокие баллы, но для прохода в финал их не хватило. Ольгу спасли зрители, отдав ей большинство голосов.

С каждым годом конкурс становится все более зрелищным - добавляются спецэффекты, танцевальные труппы разучивают сложные комбинации, используя дополнительный реквизит, а в этом сезоне еще выступают и известные артисты воздушного цирка. И все ради того, чтобы зрителю было интересно. А уже сегодня мы узнаем, кто же станет на шаг ближе к победе.

#Конкурс #Дмитрий Колдун #вокал #Звезда-2024 #конкурсанты
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