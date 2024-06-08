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В Подмосковье Maserati врезался в остановку и убил ребенка

Водитель автомобиля задержан полицейскими в Можайске.
Услада Дубинина 2024-06-08 18:41:36
© Фото: Прокуратура Московской области

В Подмосковье один несовершеннолетний ребенок погиб и один подросток пострадал при наезде автомобиля Maserati на остановку общественного транспорта, об этом сообщает ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.

«В результате ДТП мальчик 2011 г.р. погиб, мальчик 2014 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение», - указано в сообщении ведомства.

ДТП произошло примерно в 14:20 на 28 километре автодороги Уваровка-Семеновское-Кусково, уточняет ГУ МВД. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Можайске задержали подозреваемого в наезде на остановку общественного транспорта, в результате которого погиб ребенок и пострадал несовершеннолетний мальчик. Об этом заявила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Следствие утверждает, что 27-ми летний мужчина находился в состоянии опьянения во время происшествия. Специалисты проводят осмотр места ДТП. Ведомство уточнило, что подозреваемый будет доставлен в следственный отдел.

#в стране и мире #Московская область #авария #МВД РФ #ДТП
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