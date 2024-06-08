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«Техасский» торнадо пронесся по Башкирии и Челябинской области

Воздушных вихрь снес автомобили и железобетонные столбы в Абзелиловском районе Башкортостана.
Услада Дубинина 2024-06-08 17:44:14
© Фото: МЧС Башкортостана

В Башкирии торнадо повредил восемь железобетонных столбов и снес два автомобиля, об этом в заявили в МЧС Башкортостана в Telegram-канале. 

«Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий», - указано в сообщении ведомства.

Торнадо сорвал информационный стенд на заправке, дорожные знаки и обшивку здания, уточняет ведомство. По данным специалистов, воздушный вихрь бушевал в Абзелиловском районе 10 минут. 

Жители Нагайбакского района Челябинской области также зафиксировали торнадо 8 июня, об этом сообщает издание 89.RU. Очевидцы рассказали, что вместе с воздушным вихрем на город обрушился град размером с «куриное яйцо». МЧС Челябинской области в Telegram-канале предупредило о продлении штормового предупреждения до 9 июня.

#Челябинская область #Торнадо #МЧС #Башкирия
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