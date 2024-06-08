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Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве пенсионера в «Кусково»

Александр Штольц пробудет под арестом до 4 августа.
Услада Дубинина 2024-06-08 15:27:57
© Фото: moscowcourts, telegram

Перовский районный суд города Москвы заключил под стражу обвиняемого в убийстве пенсионера в московском парке «Кусково» до 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Постановлением Перовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штольца Александра Геннадьевича», - заявили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый нанес смертельный удар пенсионеру после возникшей неприязни к потерпевшему из-за замечания в свой адрес. Александр Штольц действовал умышленно и «дерзко», уточнили в ведомстве. Пресс-служба Следственного комитета заявила, что Штольц нанес ножевое ранение в область сердца. Ранее известно, что на момент происшествия рядом с потерпевшим находились две несовершеннолетние внучки.

#в стране и мире #парк #убийство #Следственный комитет #Суд Москвы
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