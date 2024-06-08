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Будущий аэропорт Сухума свяжет Абхазию с семью городами России

Руководство Абхазии ожидает, что открытие нового аэропорта Сухума увеличит поток туристов минимум на 50%.
Марина Крижановская 2024-06-08 12:02:34
© Фото: Михаил Мордасов, РИА Новости

Власти Абхазии рассчитывают на выполнение полетов из нового аэропорта Сухума в семь российских городов.  С таким заявлением на полях Петербургского международного экономического форума выступил президент Абхазии Аслан Бжания.

Благодаря этому, добавил он, туристический поток может вырасти вдвое уже с первого года.

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Открытие международного аэропорта Сухум в Абхазии запланировано на 2025 год. В то же время первый пробный полет может состояться в июле этого года.

Будущая воздушная гавань находится в 18 километрах от Сухуми. Аэропорт построили еще в 60-х годах прошлого века, и до 1993 года его пропускная способность была порядка пяти тысяч пассажиров в сутки в высокий сезон.

#в стране и мире #самолеты #Абхазия #Аслан Бжания #сухум #турпоток #российские города #пмэф-2024 #новый аэропорт
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