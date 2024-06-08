Будущий аэропорт Сухума свяжет Абхазию с семью городами России

Власти Абхазии рассчитывают на выполнение полетов из нового аэропорта Сухума в семь российских городов. С таким заявлением на полях Петербургского международного экономического форума выступил президент Абхазии Аслан Бжания.

Благодаря этому, добавил он, туристический поток может вырасти вдвое уже с первого года.

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Открытие международного аэропорта Сухум в Абхазии запланировано на 2025 год. В то же время первый пробный полет может состояться в июле этого года.

Будущая воздушная гавань находится в 18 километрах от Сухуми. Аэропорт построили еще в 60-х годах прошлого века, и до 1993 года его пропускная способность была порядка пяти тысяч пассажиров в сутки в высокий сезон.