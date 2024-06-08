В Ставрополье раскрыли тройное убийство тридцатилетней давности

В Ставропольском крае раскрыли тройное убийство, произошедшее около 30 лет назад. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.

Убийство, о котором идет речь, совершили в 1992 году в Кисловодске. В одном из частных домов обнаружили тела хозяина домовладения, а также его сына и невестки. Все они погибли от огнестрельных ранений в голову, и раскрыть убийство не удалось.

«С места преступления были изъяты объекты со следами рук и биологическими следами, по которым проведены молекулярно-генетические и дактилоскопические экспертизы. Спустя 31 год на основании результатов экспертиз были установлены личности фигурантов дела», - цитирует Life сообщение СК РФ.

Одним из подозреваемых оказался 51-летний внук убитого хозяина дома. Предполагается, что мотивом стал конфликт в связи с разделом имущества. Его задержали в Симферополе. Второго подозреваемого, 50-летнего предполагаемого подельника, задержали в аэропорту города Минеральные Воды.

Мужчины обвиняются в тройном убийстве. В данный момент подозреваемые заключены под стражу.