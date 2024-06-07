Турция временно ограничила импорт пшеницы

Власти Анкары планируют ввести ограничения на импорт пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского и лесного хозяйства республики.

В заявлении отмечается, что решение принято с целью предотвращения снижения цен на местную продукцию из-за плотности предложения в период сбора урожая. Кроме того, предполагается, что эта мера обеспечит стабильность рынка в пользу производителей.

«Указанная приостановка может быть перенесена на более поздний срок в зависимости от рыночных условий, которые сложатся к этой дате», - говорится в публикации.

При этом в ведомстве отметили, что разрешен экспорт хлебной и твердой пшеницы, а также ячменя, которые ранее было запрещено экспортировать.

Напомним, что Турция занимает второе место по количеству импортируемой из России пшеницы. В то время как первое место занимает Египет.