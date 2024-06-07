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Отдых в Сочи подорожал на 15-20%

Туротрасль фиксирует повышение стоимости стандартного номера в пятизвездочном отеле в высокий сезон до 45-55 тысяч рублей в сутки, отель «две звезды» обойдется в 7-10 тысяч рублей в сутки.
Дарина Криц 2024-06-07 08:38:37
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости

Отдых на Черноморском побережье Краснодарского края в Сочи подорожал на 15-20%. Теперь россияне заплатят свыше 40 тысяч рублей за номер класса «стандарт» в пятизвездочном отеле в высокий сезон.

При этом цена за номер в двухзвездочном отеле колеблется в пределах 7-10 тысяч рублей. Об этом «Звезде» рассказала сотрудник компании-туроператора Юлия Кирилова.

«Стандартный номер в высокий сезон - это где-то 45-55 тысяч рублей в сутки. Соответственно, если мы говорим о "двоечке" - в районе 7-10 тысяч рублей в сутки. Опять-таки зависит от расположения, локации, близости к морю и допуслуг и удобств», - сообщила представитель туристической отрасли.

Такое повышение она обосновала ростом цен на закупочные материалы, продукты и увеличением зарплат сотрудников.

Несмотря на рост цен, добавила Кирилова, отели заполнены практически на три четверти - 60-70%. Она связала это с тем фактом, что многие гости проживают в отелях постоянно. При этом в первую очередь бронируют номера с двумя спальнями и люксы.

«Отелей высокого качества с закрытой территорией и первой береговой линией очень мало. Не хватает в Сочи вилл на берегу моря - это те категории номеров, которые в дефиците», - подытожила сотрудник компании-туроператора.

Ранее в комментарии «Звезде» тревел-блогер, консультант по путешествиям Евгения Друкер назвала  Сочи и Крым местами, куда лучше отправиться весной или осенью, поскольку будет меньше туристов и поездка обойдется дешевле из-за доступных цен на жилье.

Кроме того, для зарубежного морского отдыха она рекомендовала рассмотреть Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку.

#Сочи #отдых #наш эксклюзив #путешествие #отели #туроператоры #российские курорты #стоимость номера
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