Бойцы рембата показали способ защиты бронетехники от западных магнитных мин

Российские военнослужащие продемонстрировали работу специалистов, занимающихся ремонтом бронетехники, а также установкой различных модернизаций.

На Южно-Донецком направлении под Урожайным артиллеристы разносят укрепления боевиков. По навесной траектории самоходный миномет достает противника в любых складках местности. Только за один день расчету удается сделать до полусотни выстрелов.

Миномет «Тюльпан» является самым большим в мире. Его 240-мм снаряды разбирают любые укрепления. От интенсивной работы происходит износ ствола и подъемных механизмов - обычное дело. И для их замены в бой уже вступают специалисты ремонтного подразделения.

Мастерские рембата группировки войск «Восток» развернули по возможности ближе к передовой. Это позволило сократить расстояние и увеличить скорость ремонта.

«Все быстро наваривается, сварщики у нас опытные, могут за пару часов танк обварить. Если задача стоит, работаем и ночью, чтобы выпустить танки на передовую, когда идет наступление», - рассказал заместитель командира ремонтной роты с позывным Якорь.

Ремонтники также стали чаще устанавливать специальные бамперы для защиты от магнитных мин западного производства. Причиной стало массовое их использование украинскими боевиками. Но специалистам удается оперативно подстроиться под любые изменения в ходе боевых действий.

Техническое оснащение как в добротном автосервисе. Механики регулярно испытывают те или иные детали в различных режимах на специальном стенде. Используемое ими оборудование и опыт широкого профиля позволяет восстанавливать практически любые повреждения и системы.

«Технику ремонтируем разную - колесную, гусеничную, в основном колесная сейчас. Разные поломки, топливная система, ходовая, электрика, стараемся быстро устранить в кратчайшие сроки», - рассказал командир ремонтного взвода с позывным Кардан.

При этом ремонтники отмечают, что техники сюда стало приходить меньше и только с серьезными поломками. На передовой приобретается не только боевой опыт.

За качество ремонта, здесь говорят, каждый мастер чувствует огромную персональную ответственность. Любая недоработка может поставить под угрозу выполнение боевой задачи и жизни товарищей.

Материал подготовили Глеб Владовский, Павел Кольцов и Николай Баранов.