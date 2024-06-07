МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Азовским морем и Крымом за ночь сбили 19 украинских беспилотников

ВС РФ не допустили над Крымом и Азовским морем атаку украинских беспилотников, сбив 19 летательных аппаратов.
2024-06-07 07:49:25
© Фото: РИА Новости

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили или перехватили 19 беспилотников над полуостровом Крым и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали в пресс-службе ведомства.

В частности, над акваторией Азовского моря удалось уничтожить восемь БПЛА, над Крымским полуостровом - 11 аппаратов.

Вместе с этим за прошедшую ночь дежурные средства ПВО пресекли попытку атаки шестью украинскими дронами над территорией Краснодарского края, еще двумя - над  Белгородской областью. Также один беспилотник сбили над Ростовской областью.

Второго июня бойцы ВС РФ также обезвредили над Азовским морем украинский беспилотник.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны РФ #ВС РФ #беспилотники #Азовское море #силы пво
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 