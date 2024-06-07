Над Азовским морем и Крымом за ночь сбили 19 украинских беспилотников

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили или перехватили 19 беспилотников над полуостровом Крым и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали в пресс-службе ведомства.

В частности, над акваторией Азовского моря удалось уничтожить восемь БПЛА, над Крымским полуостровом - 11 аппаратов.

Вместе с этим за прошедшую ночь дежурные средства ПВО пресекли попытку атаки шестью украинскими дронами над территорией Краснодарского края, еще двумя - над Белгородской областью. Также один беспилотник сбили над Ростовской областью.

Второго июня бойцы ВС РФ также обезвредили над Азовским морем украинский беспилотник.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.