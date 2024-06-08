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Зара и Савичева споют с участниками финала конкурса «Звезда-2024»

Финал вокального конкурса пройдет 8-9 июня, Зара споет вместе с участниками конкурса, а Юлия Савичева выступит с финалисткой прошлого года.
Анастасия Бобылева Елизавета Пронина 2024-06-08 00:05:59
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2024» царит атмосфера максимальной собранности. Участники репетируют везде, даже в гримерках и коридорах. На опубликованных кадрах - закулисье конкурса, который пройдет уже 8-9 июня.

В мероприятии примет участие Ксения Барышева - в 2018 году она уже выступала на конкурсе, однако до финала не дошла. Но неудача стала толчком к новым достижениям - с тех пор она отучилась в музыкальном университете на эстрадно-джазовом отделении, стала артистом городской филармонии и каждый день оттачивает вокальный навык. Теперь, уже получив новый опыт, пришла за реваншем. А помогали ей не только команда постановщиков конкурса, но и победители того самого сезона, с которого все началось - композитор Наталья Некрасова и автор текста песен Алена Долбик.

«Это здорово, когда ты можешь написать какой-то материал и услышать этот материал не так, как он у тебя звучит внутри, а как это может быть исполнено или интерпретировано кем-то другим. Для этого, собственно, и существует творчество и искусство, чтобы делиться друг с другом идеями», - поделилась Алена.

В тот год она и Наталья выступали в составе группы «Ки? Туа!», но спустя несколько лет после грандиозного финала группа распалась. Сейчас Наталья уже композитор, а Алена автор песен. И вместе с остальными пришли поддержать Ксюшу.

«Тогда мне было 18 лет, и мне удалось стать финалисткой, сейчас я здесь, снова в финале, спустя 6 лет набралась опыта, стала смелее. Я пришла за победой и надеюсь что смогу передать эмоции зрителю», - рассказала сама Ксения Барышева.

А еще за участников переживают не только родные, близкие или телезрители, но и сами члены жюри. Им вместе пришлось пройти этот непростой путь.

«Мы очень взволнованы, девятый сезон нашего проекта. В финале лучшие из лучших, в каждом своя изюминка, индивидуальность, мы как члены жюри ценим искренность и целостность артиста. Когда это объединяется, то получаются сильные номера, сильные артисты. Поэтому мы всегда просим, пожалуйста, расслабьтесь, получайте удовольствие. Мы ваши друзья», - говорит певица Зара.

Как и в предыдущие года, сразу два члена жюри вместе с участниками записали новые песни и уже готовы представить их на большой сцене.

«У нас будут спецномера, Зара записала новую песню премьерную вместе с нашими ребятами, «Во имя любви» она называется. Также в прошлом году финалисткой стала MATANYA, ей Юлия Савичева обещала спецприз - дуэт вместе с ней, и в итоге премьера этой песни состоится на сцене», - рассказала Дарья Пиманова, ведущий продюсер и режиссер проекта.

Посмотреть финал 9-го сезона музыкального конкурса «Звезда» можно уже в эти выходные - 8 и 9 июня. И уже скоро мы узнаем, кто же станет не просто победителем, а настоящей новой звездой, заберет заветный приз 1 млн рублей и получит ротацию на радио.

#в стране и мире #Конкурс #зара #юлия савичева #вокал #Звезда-2024
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