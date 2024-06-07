На фестивале «Красная площадь» презентовали книгу о героях афганской войны

На книжном фестивале «Красная площадь» презентовали книгу о героях войны в Афганистане «Рубежи генерала Матросова. Полвека в дозоре». Авторами произведения являются Вячеслав Боярский и Валерий Мурин. Презентация состоялась в павильоне «Пространство чтения» медиагруппы «Красный квадрат».

Книга рассказывает о роли пограничных войск в военном конфликте с Афганистаном и защите рубежей непосредственно на территории этой страны. В основу истории легли реальные события и факты, которые ранее были не известны, более тысячи военных операций и подвигов наших пограничников.

Валерий Мурин на презентации книги рассказал, как собирался материал, в основе которого его личное общение с участниками тех событий, сослуживцев знаменитого генерала-пограничника, начальника пограничных войск Вадима Матросова.

По книге снят документально-художественный фильм «Главный рубеж. Ни шагу назад». Его режиссером является Сергей Маховиков. Продюсер фильма - медиагруппа «Красный квадрат».

Премьера фильма состоится завтра в 15:00 на телеканале «Звезда».