МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На фестивале «Красная площадь» презентовали книгу о героях афганской войны

По книге снят документально-художественный фильм «Главный рубеж. Ни шагу назад», премьера которого состоится завтра на телеканале «Звезда».
Игнат Далакян 2024-06-07 20:38:07
© Фото: Медиагруппа «Красный квадрат»

На книжном фестивале «Красная площадь» презентовали книгу о героях войны в Афганистане «Рубежи генерала Матросова. Полвека в дозоре». Авторами произведения являются Вячеслав Боярский и Валерий Мурин. Презентация состоялась в павильоне «Пространство чтения» медиагруппы «Красный квадрат».

Книга рассказывает о роли пограничных войск в военном конфликте с Афганистаном и защите рубежей непосредственно на территории этой страны. В основу истории легли реальные события и факты, которые ранее были не известны, более тысячи военных операций и подвигов наших пограничников.

Валерий Мурин на презентации книги рассказал, как собирался материал, в основе которого его личное общение с участниками тех событий, сослуживцев знаменитого генерала-пограничника, начальника пограничных войск Вадима Матросова.

По книге снят документально-художественный фильм «Главный рубеж. Ни шагу назад». Его режиссером является Сергей Маховиков. Продюсер фильма - медиагруппа «Красный квадрат».

Премьера фильма состоится завтра в 15:00 на телеканале «Звезда».

#фильм #презентация #Афганистан #книга #война в афганистане #Валерий Мурин #Вячеслав Боярский #книжный фестиваль
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 