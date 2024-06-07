Путин: военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении

Военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении, заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Вооруженных силах нам также необходим высокий темп технологического обновления», - сказал он.

Глава российского государства указал на высокий уровень готовности нашей страны к технологическим преобразованиям, указал на изменения в таких сферах, как финансы, электронная торговля, транспорт и госуправление. В Российской армии происходят аналогичные процессы, подчеркнул Путин.

С 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит 27-й Петербургский международный экономический форум. Сегодня Путин выступает на пленарном заседании. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, речь главы государства будет посвящена в первую очередь экономическим вопросам, а после выступления состоится пленарная дискуссия.