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Путин: военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении

В Вооруженных силах страны необходим высокий темп технологического обновления.
Андрей Аркадьев 2024-06-07 15:14:45
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении, заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Вооруженных силах нам также необходим высокий темп технологического обновления», - сказал он.

Глава российского государства указал на высокий уровень готовности нашей страны к технологическим преобразованиям, указал на изменения в таких сферах, как финансы, электронная торговля, транспорт и госуправление. В Российской армии происходят аналогичные процессы, подчеркнул Путин.

С 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит 27-й Петербургский международный экономический форум. Сегодня Путин выступает на пленарном заседании. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, речь главы государства будет посвящена в первую очередь экономическим вопросам, а после выступления состоится пленарная дискуссия.

#ОПК #технологии #Путин #пмэф
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